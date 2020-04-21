Депутат Беленюк пояснив, чому спілкується російською: Це не маркер любові до батьківщини

Український борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк прокоментував мовне питання. Жан зізнався, що в побуті спілкується російською, проте легко може перейти на українську.

Жан Беленюк дав інтерв'ю Tribuna.com. Депутат заявив, що спілкується російською і не хоче нікого обманювати, навмисно використовуючи українську.

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Я живу в Україні, добре знаю українську, можу нею розмовляти. Але у своєму спілкуванні, побуті я використовую російську. Я не хочу нікого обманювати, будувати з себе людину, яка навмисно розмовляє на публіці, в соцмережах українською, нібито заграючи з тими, кому це було б приємно. Я хочу бути максимально щирим у цьому відношенні,

– заявив борець.

Він заявив, що використовує українську у формальній бесіді, де зобов'язаний законом розмовляти державною мовою.

"Не знаю, як можуть спливати такі питання. Я ходив до української школи, навчався українською, нормально спілкуюся. Але питання не в цьому. Але в особистому житті я використовую російську, ось і все", – сказав Беленюк.

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Він переконує, що завжди переходить на українську, коли його співрозмовник використовує цю мову. У російському оточенні, за словами Жана, йому комфортніше говорити російською.

Але коли навколо всі говорять російською, ти все життя розмовляєш російською, то я не бачу питання, якою мовою говорити. Мені комфортніше говорити російською в російськомовному середовищі. У мене тут немає ніякої принциповості. Мені не складно перейти на українську, якщо я чую, що людина нею говорить. Хоча мені постійно доводиться перекладати з російської, я мислю по-російськи. Але я не бачу в цьому проблеми,

– заявив депутат.

Жан припускає, що якби люди переходили на різні мови під час спілкування, то в Україну було б набагато менше питань.

"Моя вчителька англійської говорила: скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Це добре знати різні мови, спілкуватися англійською, російською, українською, італійською. Але як мені спілкуватися вдома – вирішую тільки я", – вважає спортсмен.

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Жан заявив, що не хоче подобатися публіці через постійне використання української.

"Не хочу, як якісь президенти або чиновники, тільки для того, щоб сподобатися публіці, зараз це тренд, робити з себе україномовну людину, показувати це, а вдома розмовляти російською. Я такого робити не буду. Моя сфера діяльності – спорт. Я домігся певних результатів, мене за це можна поважати", – зазначив борець.

Беленюк стверджує, що головне – знати і розуміти українську мову.

"Раніше таких питань взагалі не виникало. Збірна України – це люди з різних регіонів України. Хтось із заходу, хтось зі сходу, хтось із Криму, з Києва. Ми всі разом на зборі, спілкуємося. Російськомовні розуміють україномовних і навпаки. Це взагалі не є ніяким маркером любові до батьківщини", – резюмував Беленюк.

Основні досягнення Беленюка на спортивній арені

Срібний призер Європейських ігор у 2015 році в Баку та чемпіон Європейських ігор у 2019 році (Мінськ).

Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.

Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.

Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).

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