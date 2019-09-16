Депутат Беленюк про чемпіонство: Для мене важливо підтвердити, що можу поєднувати несумісні речі

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / unitedworldwrestling.org

Український борець Жан Беленюк прокоментував перемогу на чемпіонаті світу з вільної боротьби, який відбувається у Казахстані. У фіналі Жан здолав угорця Віктора Лерінца.

Після переможного поєдинку Жан заявив, що він надзвичайно важко працював, щоб досягти успіху. Також Жан назвав свого угорського суперника надзвичайно сильним, тому він щасливий, що зміг здобути звитягу.

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Окрім того, Беленюк прокоментував те, що він суміщає роботу депутата Верховної Ради України й спортивне життя.

Для мене дуже важливо підтвердити, що незважаючи на моє депутатство, я можу поєднувати несумісні речі. З однієї сторони бути спортсменом з високим результатом – чемпіона світу, і бути ефективним депутатом. Я відповідаю за сферу спорту в Україні, тому мені це дуже важливо,
– резюмував Жан.

Жан Беленюк додав, що встигає тренуватися у перерві між пленарними засіданнями.

Відео інтерв'ю Жана Беленюка після перемоги на чемпіонаті світу

Беленюк, який став першим заступником голови комітету з питань молоді та спорту, за два дні роботи в Раді проголосував 88 разів (50,29%). 5 раз він утримався від голосу, а 82 голосування Жан пропустив.

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Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк Вільна боротьба Слуга народу Верховна Рада
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