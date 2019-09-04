Депутат Беленюк їде на чемпіонат світу з боротьби й може пропустити роботу в Раді

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

Депутат Верховної Ради України IX скликання Жан Беленюк візьме участь у чемпіонаті світу з вільної боротьби. Світова першість відбудеться у столиці Казахстану з 14 до 22 вересня.

У цей проміжок часу Беленюк (партія "Слуга народу"), можливо, пропустить чотири пленарні засідання Верховної Ради, погоджувальну раду та роботу в комітетах, комісіях і фракціях.

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Наразі не відомо, чи точно Жан Беленюк пропустить роботу у Верховній Раді. Усе буде залежати від його результатів на чемпіонаті світу.

Згідно з Конституцією України до 31 серпня Жан Беленюк як депутат повинен був припинити іншу оплачувану діяльність (стаття 25 і стаття 78). Таким чином, Жан відмовився від підтримки Міністерства культури, молоді та спорту, яке фінансувало підготовку та участь у змаганнях.

Відповідно, на чемпіонат світу Жан, швидше за все, поїде власним коштом.

Беленюк, який став першим заступником голови комітету з питань молоді та спорту, за два дні роботи проголосував 88 разів (50,29%). 5 раз він утримався від голосу, а 82 голосування Жан пропустив.

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Теги: Спорт Новини Спорту Верховна Рада Слуга народу Жан Беленюк Вільна боротьба
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