Депутати хочуть запровадити новий податок на розвиток спорту: хто платитиме та скільки

До Верховної Ради внесли проєкт закону, яким передбачається введення нового загальнодержавного збору на розвиток спорту. Платитимуть його ті, хто купує та продає іноземну валюту.

Що пропонується?

Автором проєкту закону, опублікованому на сайті Верховної Ради, виступив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він запропонував внести зміни до Податкового кодексу "щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту з операцій купівлі іноземної валюти у готівковій формі". Ставка збору на розвиток спорту становитиме 1% від операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

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"Платниками збору на розвиток спорту є уповноважені установи, визначені в Законі України "Про валюту і валютні операції", та їх структурні підрозділи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі", – йдеться в проєкті закону.

Уповноважені установиБанки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України згідно з Законом України "Про валюту і валютні операції".

Чому депутат подав цей законопроєкт

Як йдеться в пояснювальній записці на сайті Верховної Ради, в Україні до 2020 року хочуть збільшити до 13% залучення дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. При цьому що у Державному бюджеті України на 2019 рік на фінансування галузі спорту за всіма видатками було передбачено близько 3,7 мільярда гривень.

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"Незважаючи на зазначені обсяги фінансування галузі, масовий спорт в Україні не розвивається, насамперед, серед дітей та дорослих внаслідок поширеної практики платності відвідування зайнять спортом", – переконаний автор законопроєкту.

Також, на думку Дубінського, цей закон стимулюватиме банки та громадян більше купувати валюту онлайн. А банки більше уваги приділять створенню необхідних умов для своїх клієнтів.

Зазначається, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного і місцевих бюджетів. При цьому вона дасть можливість створити додаткове джерело наповнення спеціального фонду Державного Бюджету України. Однак про яку суму може йти мова – ні в проєкті закону, ні в пояснювальній записці не вказано.

Також невідомо, коли цей закон може набрати чинності. У прикінцевих положеннях немає дати. Натомість є пункт, що "цей Закон набирає чинності з 01.01.202_ року". Також там вказано, що Кабмін у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону повинен забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим законом.