Український боксер Сергій Дерев'янченко розглядається як запасний варіант на бій із Саулем Альваресом. Мексиканський боксер прагне зустрітися з Ентоні Дірреллом.

Про це повідомляє інсайдер видання The Athletic Майк Коппінджер.

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За його інформацією, чемпіон світу за версією WBA в середній вазі Альварес розглядає Ентоні Діррелла, як наступного суперника.

Діррелл – колишній чемпіон світу в суперсередній вазі. Бій Альвареса та Діррела може відбутися 12 вересня.

Дерев'янченко – варіант для бою в другій середній вазі

Повідомляється, що українець Сергій Дерев'янченко розглядається, як запасний варіант. З ним Альварес може зустрітися у рамках другої середньої ваги.

Водночас Коппінджер інформує, що менеджер Дерев'янченка Кіт Конноллі спростував інформацію про переговори з Альваресом.

"Немає ніякої пропозиції на бій з Канело у вересні, але у Golden Boy є мій номер, якщо буде пропозиція, то ми сядемо з Елом Хеймон і Сергієм і розглянемо його", – цитує Коппінджер менеджера Дерев'янченка.

Що відомо про Альвареса? Мексиканець – лідер P4P (рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії). Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.

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