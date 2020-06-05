Дерев'янченко – Альварес: з'явилися нові деталі бою
Український боксер Сергій Дерев'янченко розглядається як запасний варіант на бій із Саулем Альваресом. Мексиканський боксер прагне зустрітися з Ентоні Дірреллом.
Про це повідомляє інсайдер видання The Athletic Майк Коппінджер.
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За його інформацією, чемпіон світу за версією WBA в середній вазі Альварес розглядає Ентоні Діррелла, як наступного суперника.
Діррелл – колишній чемпіон світу в суперсередній вазі. Бій Альвареса та Діррела може відбутися 12 вересня.
Дерев'янченко – варіант для бою в другій середній вазі
Повідомляється, що українець Сергій Дерев'янченко розглядається, як запасний варіант. З ним Альварес може зустрітися у рамках другої середньої ваги.
Водночас Коппінджер інформує, що менеджер Дерев'янченка Кіт Конноллі спростував інформацію про переговори з Альваресом.
"Немає ніякої пропозиції на бій з Канело у вересні, але у Golden Boy є мій номер, якщо буде пропозиція, то ми сядемо з Елом Хеймон і Сергієм і розглянемо його", – цитує Коппінджер менеджера Дерев'янченка.
Що відомо про Альвареса? Мексиканець – лідер P4P (рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії). Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.
Альварес відмовився від бою з Дерев'янченком
- Боксери мали зустрітися восени 2019 року. Дерев'янченко був офіційним претендентом на титул IBF, яким на той момент володів Альварес.
- Мексиканець відмовився проводити бій і IBF позбавила його чемпіонського титулу. Повідомлялося, що сторони не узгодити фінансову сторону бою.
- Пояс IBF був оголошеним вакантним. Дерев'янченко зустрівся з Геннадієм Головкіним і програв суперечливим рішенням суддів.