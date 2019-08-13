Дерев'янченко – Головкін: названо попередню дату та місце бою

Поєдинок між Сергієм Дерев'янченком і Геннадієм Головкіним за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF може відбутися восени. На цей момент орієнтовною датою титульного поєдинку є субота, 5 жовтня.

Про те, що бій відбудеться 5-го жовтня інформує портал The Ring з посиланням на заяву промоутера українця Лу Дібелли.

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Лу Дібелла заявив, що угода щодо бою найближчим часом буде укладена й про бій оголосять офіційно.

Очікуване місце проведення поєдинку – легендарна арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая . Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

Мексиканець Сауль Альварес, який володів поясом IBF, не зміг домовитися про бій з українцем, відтак втратив титул. Таким чином, пояс IBF став вакантним і поборотися за нього отримали шанс Дерев'янченко та Головкін.

Сергій хоче отримати за не менше 5,5 млн доларів за бій проти Головкіна. Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його ймовірний бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.