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Дерев'янченко після видовищного бою з Головкіним отримає ще один шанс виграти титул

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Сергій Дерев'янченко проти Геннадія Головкіна / matchroomboxing.com

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко у 2020 році може отримати третю спробу виграти чемпіонський титул. Після спроб завоювати пояс IBF Дерев'янченко у 2020 році може зустрітися з чемпіоном WBO Деметріусом Андраде.

Журналіст Кріс Маннікс із Sports Illustrated заявив, що Андраде особисто розповів, що не проти зустрітися з Дерев'янченком.

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Дерев'янченко досі шукає наступного опонента. А тим часом Андраде, який перебуває у Флориді, сказав мені, що готовий і хотів би битися з українцем відразу ж після того, як розправиться зі своїм обов'язковим претендентом Люком Кілером,
– написав Маннікс у твіттері.

Бій Андраде – Кілер відбудеться 30 січня у Маямі (США).

Статистика Деметріуса Андраде – 28 боїв, 28 перемог, 17 нокаутом.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Дерев'янченко може битиметься за титул WBC з американцем Джермаллом Чарло.

Українець навіть з'явився у рингсайді під час бою Чарло з австралійцем Деннісом Хоганом. Під час інтерв'ю українець підтвердив готовність битися за титул WBC.

Дерев'янченко двічі не скористався титульним шансом

  • Перший шанс виграти титул чемпіона світу українець отримав у 2018 році. 27 жовтня Сергій програв Данієлю Джейкобсу за вакантний пояс IBF.
  • Другу можливість здобути титул IBF Дерев'янченко не використав у 2019 році. 5 жовтня Сергій суперечливим рішенням суддів програв Геннадію Головкіну.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко
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