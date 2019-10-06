Дерев'янченко та Головкін можуть провести реванш: усі деталі

Геннадій Головкін переміг Сергія Дерев'янченка у Нью-Йорку на легендарній арені Медісон-сквер-гарден та завоював титули IBF у IBO середній вазі. Перемога казахстанцю дісталася сумнівним рішенням суддів.

Після поєдинку обидва боксери заявили, що готові провести реванш найближчим часом.

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Дерев'янченко розповів, що розсічення не давало йому повноцінно проводити бій проти Геннадія. За словами українця, у нього більше виходило хороших атак. Також Сергій заявив, що готовий до реваншу.

Реванш? Я б хотів реваншу. Якщо це можливо, я готовий,

– сказав Дерев'янченко.

У свою чергу Головкін заявив, що здатен на більше, але відзначив роботу українця.

Спасибі опонентові, поважаю його команду, це був хороший бій, але я здатний на більше. Перші раунди я думав, що це буде легкий бій. Це поганий день для мене, і хороший для Сергія. Я втратив фокус після нокдауну в першому раунді. Цей бій гідний реваншу, я готовий до таких боїв,

– резюмував Головкін.

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Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, з яким співпрацює Головкін, заявив, що боксери дійсно можуть провести реванш у 2020 році.

Я хочу побачити реванш. Не знаю, чи відбудеться він. На цей момент нічого не можу говорити. Я бачив Геннадія, у нього опухло обличчя. Треба переконатися, що з ним все нормально. Можливо, у нас буде обов'язковий претендент в особі поляка Каміла Шеремети. Але хто не хоче ще раз подивитися бій Головкін – Дерев'янченко?



Можливо, влаштуємо реванш у 2020 році. Я поважаю Дерев'янченка, але це не той бій, який обов'язково потрібно організувати. Ви ж знаєте, що Головкін хотів битися з Альваресом. Але іноді потрібно боротися з такими хлопцями. Дерев'янченко працював на своєму максимумі. Він зробив все, що міг,

– заявив Хірн.

Як відомо, Головкін здобув перемогу сумнівним рішенням суддів 114:113 і двічі по 115:112. Після поєдинку Головкін не відразу зміг дати інтерв'ю, оскільки глядачі освистали казахстанця. Натомість Сергій отримав овації.