Дерев'янченко та Головкін провели дуель поглядів перед титульним боєм: відео

Український боксер Сергій Дерев'янченко готується до чемпіонського бою проти Геннадія Головкіна. Обидва боксери вийдуть в ринг в боротьбі за чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі.

2 жовтня відбулася офіційна прес-конференція перед поєдинком між Сергієм Дерев'янченко і Геннадієм Головкіним. Читайте також: Український боксер Сергій Дерев'янченко провів відкрите тренування на вулиці в Нью-Йорку: фото Дуель поглядів Дерев'янченко – Головкін: дивіться відео Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше українець його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу. Геннадій Головкін – колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Огляд поєдинку Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.