Дерев'янченко та Головкін провели дуель поглядів перед титульним боєм: відео

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Дерев'янченко – Головкін дуель поглядів
Дерев'янченко – Головкін дуель поглядів / Фото з відкритих джерел

Український боксер Сергій Дерев'янченко готується до чемпіонського бою проти Геннадія Головкіна. Обидва боксери вийдуть в ринг в боротьбі за чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі.

2 жовтня відбулася офіційна прес-конференція перед поєдинком між Сергієм Дерев'янченко і Геннадієм Головкіним.

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Дуель поглядів Дерев'янченко – Головкін: дивіться відео

Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше українець його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

Геннадій Головкін – колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).

Огляд поєдинку Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.

 

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Автор: Віталій Воронцов
Теги: Спорт Бокс Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко Новини Спорту
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