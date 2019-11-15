Дерев'янченко втратив лідерство в рейтингу IBF, Гвоздик піднявся в топ-15
Міжнародна Федерація Боксу (IBF) оновила свої рейтинги за всіма ваговими категоріями.
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик увійшов в топ-15 рейтингу організації, посівши 9 місце.
До слова: Усик посунув росіянина в рейтингу WBC, Богачук вперше піднявся в топ-15
Гвоздик в жовтні поступився росіянину Артуру Бетербієву, який зберіг за собою пояс IBF.
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко опустився з 1-ї на 7 позицію.
Дерев'янченко минулого місяця поступився казахстанському середньоваговику Геннадію Головкіну. На кону їх поєдинку стояв пояс IBF.
Ще один український легковаговик Арнольд Хегай став 6-м, додавши одну позицію.
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