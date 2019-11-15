Дерев'янченко втратив лідерство в рейтингу IBF, Гвоздик піднявся в топ-15

27 Читать новость на русском
Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / Фото з відкритих джерел

Міжнародна Федерація Боксу (IBF) оновила свої рейтинги за всіма ваговими категоріями.

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик увійшов в топ-15 рейтингу організації, посівши 9 місце.

До слова: Усик посунув росіянина в рейтингу WBC, Богачук вперше піднявся в топ-15

Гвоздик в жовтні поступився росіянину Артуру Бетербієву, який зберіг за собою пояс IBF.

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко опустився з 1-ї на 7 позицію.

Дерев'янченко минулого місяця поступився казахстанському середньоваговику Геннадію Головкіну. На кону їх поєдинку стояв пояс IBF.

Ще один український легковаговик Арнольд Хегай став 6-м, додавши одну позицію.

blog_ava
Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
сьогодні
11656
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Сергій Дерев'янченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірковий Надаль вп'яте у кар'єрі завершить сезон першою ракеткою світу
сьогодні 13:10 Зірковий Надаль вп'яте у кар'єрі завершить сезон першою ракеткою світу
Юрій Семенюк 5
Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду
сьогодні 09:28 Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду
Василь Денисюк 478
Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
сьогодні 07:42 Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
Юрій Семенюк 3473
Євро-2020: ще чотири збірні гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні 00:27 Євро-2020: ще чотири збірні гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Михайло Гема 5662
Як Гайтана виконала гімн України перед матчем проти Естонії в Запоріжжі: відео
14 листопада 19:56 Як Гайтана виконала гімн України перед матчем проти Естонії в Запоріжжі: відео
Юрій Семенюк 2308
Новини
Більше новин
Залиште відгук