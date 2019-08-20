Дерев'янченко й Головкін ведуть жорсткі перемовини щодо бою

Команди Сергія Дерев'янченка та Геннадія Головкіна все ще ведуть перемовини щодо бою за пояс IBF. Хоча Дерев'янченко й оголосив про бій, та офіційно угоду ще не укладено.

Журналіст ESPN Дан Рафаель розповів подробиці переговорів команд Сергія Дерев'янченка й Геннадія Головкіна.

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Угода бою Головкін – Дерев'янченко може бути завершена не раніше вівторка. Всі учасники очікують прес-конференції на цьому тижні. Переговори дуже жорсткі, сторони боролися за кожну дрібницю, аж до кількості готельних номерів для команди Дерев'янченка,

– розповів написав Рафаель.

GGG-Derevyanchenko deal is in the home stretch. Could be finalized as soon as Tuesday. Everyone involved expects a news conference sometime this week. Very brutal negotiations as they fought over every single little thing possible down to the number of hotel rooms for Derev team. — Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 августа 2019 г.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая . Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

Мексиканець Сауль Альварес, який володів поясом IBF, не зміг домовитися про бій з українцем, відтак втратив титул. Таким чином, пояс IBF став вакантним і поборотися за нього отримали шанс Дерев'янченко та Головкін. 15 серпня Дерев'янченко опублікував у соцмережі Instagram анонс бою, але згодом видалив його.

Їх з Головкіним поєдинок за титул IBF повинен відбутися 5 жовтня на Madison Square Garden. Сергій хоче отримати гонорар у розмірі 5,5 мільйонів доларів . Дерев'янченко раніше не заробляв більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його ймовірний поєдинок за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.