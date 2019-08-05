Дерев'янченко заробить за бій з Головкіним рекордний гонорар

Український боксер Сергій Дерев'янченко за свій наступний бій може заробити рекордний гонорар. Сергій повинен провести бій за титул IBF в середній вазі.

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією IBF, швидше за все, зустрінеться з Геннадієм Головкіним. За цей бій українець очікує заробити близько 5,5 мільйонів доларів.

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Це приблизно та ж сума, яку українцю раніше пропонували за бій з мексиканцем Саулем Альваресом, повідомляє інсайдер Ленс Пагмаєр (The Athletic).

Soon to be clarified in the Oscar-Canelo story: @SDerevyanchenko expecting to earn close to $5.5 million to fight @GGGBoxing, close to the same figure that Golden Boy offered him to fight Canelo. — Lance Pugmire (@pugboxing) 4 августа 2019 г.

За інформацією ЗМІ, у Дерев'янченка хотіли почути від Альвареса більш щедру пропозицію за бій – близько 7 мільйонів доларів. Можливо, через фінансові апетити українця не відбувся бій з Альваресом.

Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його ймовірний бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. На цей момент Дерев'янченко офіційно ще не має суперника.

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Очікується, що Сергій проведе бій проти колишнього чемпіона світу казахстанця Геннадія Головкіна. Однак казахстанський боксер у 2018 році офіційно був позбавлений титулу чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

Він, як Альварес, відмовився проводити поєдинок з обов'язковим претендентом Дерев'янченком. Таким чином, титул IBF був оголошений вакантним.

27-го жовтня 2018 року Дерев'янченко програв Даніелю Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF. Джейкобс згодом програв пояс Альваресу. Однією з причин, чому Альварес не хотів битися з українцем було те, що Сергій програв Джейкобсу.