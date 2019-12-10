Дерев'янченко заробив найбільший гонорар серед українських боксерів у 2019 році

Українець Сергій Дерев'янченко за рівнем доходів в 2019 році зовсім небагато поступився чемпіону світу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку.

Згідно з інформацією Klitschko-brothers.com, Сергій заробив 5,6 мільйона доларів – на 400 тисяч менше, ніж Василь.

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Зате Дерев'янченко – рекордсмен нинішнього року серед українських боксерів по гонорару за один бій. За вихід в ринг 5 жовтня уродженець Феодосії заробив 5,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, мегафайт пройшов на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. Суперником Дерев'янченко був казах Геннадій Головкін. Сергій поступився за очками в конкурентному і видовищному бою.

Всього в 2019 році українець провів два бої. 13 квітня Дерев'янченко переміг в США німця Джека Кулкая. Цікаво, що гонорар Сергія в цьому поєдинку склав близько 100 тисяч доларів, що в 55 разів менше гонорару за наступний бій з Геннадієм Головкіним.

Українець не соромився зізнатися, що за вихід в ринг проти Головкіна він заробив більше, ніж за всю свою боксерську кар'єру. Втім, до рекорду Володимира Кличка Сергію (та й Василю) ще далеко. Кличко в останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа в 2017 році заробив понад 20 млн доларів.