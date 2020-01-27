Дериземля 17 років тому завоював перше золото в історії України – відео драматичного фінішу

Призер двох чемпіонатів світу легендарний біатлоніст Андрій Дериземля 17 років тому вписав своє ім'я в історію українського біатлону. Андрій став першим українським біатлоністом, який виграв золоту медаль на Кубку світу.

26 січня 2003 року в італійському Антхольці Андрій Дериземля виграв мас-старт.

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Що таке мас-старт? Вид біатлонної гонки на 15 кілометрів у чоловіків, 12,5 кілометра у жінок. Складається з п'яти кіл. 30 найкращих спортсменів у рамках тих чи інших біатлонних змагань стартують одночасно із загального старту.

На останньому колі Дериземля вигравав 10 секунд у своїх переслідувачів, які наздогнали українця перед фінішем.

Дериземля таки перетнув фінішну лінію першим. Росіянин Павел Ростовцев програв Андрію 0,7 секунди.

Відставання німця Рікко Гросса, який став третім, всього 1,2 секунди.

Віде мас-старту в Антхольці

Всього Дериземля 11 разів бував на подіумах Кубків світу. У його активі одне золото, три срібла та 7 бронз.

13-го лютого в Антхольці стартує чемпіонат світу з біатлону.