Деррік Джонс феєрично виграв конкурс слем-данків Матчу зірок НБА: відео

У рамках вікенду Матчу зірок НБА пройшов традиціний конкурс данків. Цього року переможцем став форвард "Маямі" Деррік Джонс.

Результати першого раунду: Двайт Говард – 90 очок в сумі (41+49), Пет Коннотон – 95 (45+50), Деррік Джонс – 96 (46+50), Аарон Гордон – 100 (50 + 50).

Дивіться також: Баскетболіст перестрибнув двометрового Шакіла О'Ніла й виграв конкурс данків: відео

У фіналі Гордон і Джонс влаштували справжню "зарубу". Обидва баскетболісти набрали по 100 очок, після чого їм потрібні були додаткові кидки зверху.

Під час третьої спроби гравці набрали по 50 очок, але після четвертої судді дали Гордону 47 балів, тоді як Джонсу – 48.

Конкурс слем-данків – відео

Що таке слем-данк? Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – 2 очки.