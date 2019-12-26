Держава хоче побудувати мультиспортивні комплекси в кожній області України до 2024 року

До 2024 року в кожній області має бути побудований мультиспортивний комплекс. При цьому він не обов'язково повинен бути побудований в обласному центрі.

Заступник міністра молоді, культури та спорту Володимир Шумілін провів зустріч з журналістами та представив Стратегію розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року. За його словами, до 2024 року у кожній області має бути запущено 24 мультиспортивні центри, 24 активні парки та понад 100 стадіонів нового покоління, пише XSPORT.

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"Коли грошей немає, то краще взагалі нічого не будувати, ніж будувати що-небудь. Просто, коли ми будуємо що-небудь і як-небудь, то туди приходять люди та починають думають, що так і повинно бути. Існують спеціальні стандарти планування і проєктування. Якщо аналіз говорить, що цю спортивну споруду неможливо експлуатувати ефективно, то її краще взагалі не будувати, ніж будувати як-небудь.

Будуть стимули, держава буде вибудовувати їх систему. Одне з наших завдань – щоб на території країни закрутити систему змагань за основними, припустимо, 15 видами спорту. Для цього потрібні спортивні споруди в кожній області. Ми їм говоримо, що є такі ось умови, такі ось державні гранти. Але ми їх дамо тільки за умови, що споруда буде відповідати таким-то критеріям. Якщо на місцях адміністрація говорить, що хоче собі ще додатково – окей.

Все разу освоїти неможливо. Але перші п'ять років – пріоритетна частина, потрібно побудувати 24 комплекси. Не в обласному центрі, а в кожній області. Якщо місто не хоче, то, будь ласка – поруч передмістя є", – заявив Шумілов.

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Варто зазначити, що поки в п'яти містах України розпочалося будівництво спортивних комплексів – Тернополі (кошторис – 481 мільйона гривень, кінець будівництва – у 2021 році), Рівному (310 мільйонів гривень, грудень 2020 року), Хмельницькому (227 мільйонів гривень, грудень 2020 року), Кам'янську (292 мільйони гривень, 2020 рік) та Житомирі (293 мільйони гривень).