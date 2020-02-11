Держава не фінансує змагання у Росії, – Бородянський

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський переконує, що держава не фінансує поїздки спортсменів на змагання у Росію. Про це Бородянський заявив на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 в Токіо (Японія).

За його словами, держава не фінансує спортсменів, які вимушені їздити на рейтингові змагання у Росію.

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Держава сьогодні не фінансує і не планує фінансувати змагання в Росії, але наші спортсмени змушені їздити на рейтингові турніри для того, щоб не програвати на старті. Якщо наші спортсмени туди не їздять, то вони втрачають очки,

– заявив Бородянський.

Бородянський вважає, що це складне питання, яке потрібно вирішувати на міжнародному рівні.

"Є країна-агресор, що напала на Україну, в цій країні-агресорці проводяться міжнародні змагання. Починаємо консультації з міжнародними організаціями, як це питання має бути врегульоване", – резюмував міністр.

Як відомо, українським спортсменам не заборонено їздити на змагання у Росію. Однак поїздки на змагання у Росію українські спортсмени здійснюють за власні кошти.

Нещодавно збірна України з художньої гімнастики відправилася до Росії на гран-прі Москви, яке тривало з 7 по 9 лютого.

Також у Росії відбуваються чемпіонати світу з шахів, боксу, боротьби, гімнастики та інші першості.