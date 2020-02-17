Державне агентство спорту очолив глава Української федерації карате Левчук

Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолив Державне агентство спорту. Левчук став переможцем конкурсу на главу відомства, яке незабаром розпочне свою роботу.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

Варте уваги: Українські спортсмени змушені виступати на території країни-агресора Росії, – Бородянський

За словами Бородянського, в конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів.

Бородянський наголосив, що головним пріоритетом новоствореної агенції буде реалізація політики Мінмолодьспорту. Серед них:

якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо;

реформа спорту;

підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в місті Києві;

забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю;

будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю;

будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа";

створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг;

реалізація проєкту "гроші ходять за дитиною" в ДЮСШа з пілотом в Маріуполі;

діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об’єктів.

Що відомо про Державне агентство спорту

ЗМІ повідомляли, що уряд Олексія Гончарука чекають перестановки. Начебто у Бородянського планують забрати питання спорту та створити державне агентство спорту під управлінням Міністерства культури. Агентство мав очолити ексворотар "Динамо" Олександр Шовковський.

Більше про це: Які перестановки чекають на уряд Олексія Гончарука