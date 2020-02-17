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Державне агентство спорту очолив глава Української федерації карате Левчук

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Сергій Левчук та українська каратистка Анжеліка Терюга / facebook.com/sergii.levchuk

Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолив Державне агентство спорту. Левчук став переможцем конкурсу на главу відомства, яке незабаром розпочне свою роботу.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

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За словами Бородянського, в конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів.

Бородянський наголосив, що головним пріоритетом новоствореної агенції буде реалізація політики Мінмолодьспорту. Серед них:

  • якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо;
  • реформа спорту;
  • підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть цього року в місті Києві;
  • забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю;
  • будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю;
  • будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа";
  • створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг;
  • реалізація проєкту "гроші ходять за дитиною" в ДЮСШа з пілотом в Маріуполі;
  • діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об’єктів.

Що відомо про Державне агентство спорту

  • ЗМІ повідомляли, що уряд Олексія Гончарука чекають перестановки. Начебто у Бородянського планують забрати питання спорту та створити державне агентство спорту під управлінням Міністерства культури. Агентство мав очолити ексворотар "Динамо" Олександр Шовковський.

Більше про це: Які перестановки чекають на уряд Олексія Гончарука

  • Та Гончарук спростував інформацію, що кандидатуру Олександра Шовковського розглядають на посаду міністра спорту у випадку розділення Міністерства культури, молоді та спорту.
  • "Дуже цікаво спостерігати, як розповсюджуються чутки. Ця ідея подумати про Олександра як про можливого урядовця виникла в мене, але серйозно ми її ще не обговорювали", – заявив Гончарук.
  • Водночас депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк виступив за створення окремого міністерства спорту.
  • Беленюк переконує, що спорту потрібне окреме міністерство, або держагентство.
  • Водночас міністр Бородянський не вважає, що створення окремого міністерства спорту буде ефективним. Він заявив, що у планах Мінмолодьспорту створення держагентства спорту та фонду підтримки спорту.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту
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