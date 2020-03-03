Державне агентство спорту: чим займатиметься та які завдання стоять перед новим очільником

3 березня запрацювало Державне агентство спорту. Його очолив Сергій Левчук. Він озвучив завдання, які стоять перед його держагентством.

За словами Сергія Левчука, одне з перших завдань – це сформувати команду держагентства "з людей які розуміють що і для чого повинно виконуватися, і яким чином повинен трансформуватися український спорт". Адже поки він єдиний працівник у цій структурі. Загалом там має бути 107 осіб. Частину переведуть з Міністерства культури, молоді та спорту України. Зарплата начальника Державного агентства спорту – 24 тисячі гривень.

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Загалом Державне агентство спорту виділяє два основні напрямки діяльності – спорт високих результатів та розвиток масового спорту. У першому випадку мова йде про фінансування спортсменів, які виступають на міжнародних змаганнях та приносять славу нашій країні.

Найважливіший виклик для нашого спорту – це Олімпіада в Токіо. Ми перебуваємо в кінці чотирирічного циклу підготовки. І ми повинні закінчити цей цикл. Максимально забезпечивши наших атлетів, які здобули, або на стадії здобуття ліцензії. Для цього ми включилися в комунікацію з самим атлетами. Щотижня в п’ятницю ми зустрічаємося напряму, спілкуємося, вирішуємо їх проблеми,

– зазначив Сергій Левчук.

Щодо другого напряму діяльності, то тут акцент буде на тому, щоб залучати якомога більше людей до занять спортом.

Ще один напрям діяльності – розв'язання спірних питань, які існують в спорті.

"Ми повинні створити нові сучасні механізми. Таким механізмом є спортивний арбітраж, який вже існує при Національному олімпійському комітеті. Я бачу своєю задачею – більшість тих спірних ситуацій, які існують, направити саме до цього органу", – розповів Сергій Левчук.



Сергій Левчук та міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський (фото: КМУ)

Щодо фінансування, то гроші на спорт планують брати з ігорного бізнесу та букмекерів.

"Планую зробити все можливе, щоб ті законопроєкти, які стосуються ігорного бізнесу, букмекерів та спортивних лотерей були прийняті з урахуванням потреб та інтересів спорту. Для того, щоб частина цих бюджетів була направлена на спорт високих досягнень та масового спорту", – запевнив новий очільник Державного агентства спорту.

Та для початку Сергій Левчук планує провести аудит щодо ефективності використання бюджетних коштів.

"Переконаний, що мінімум 10-15% коштів ми зможемо використовувати більш ефективно. Це означає, що в нас більше спортсменів будуть відряджені на змагання, буде закуплене якісніше обладнання", – переконаний Сергій Левчук.