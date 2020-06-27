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"Ювентус" не залишив шансів для "Лечче" Шахова: відео розгромної перемоги
сьогодні , 12:06 "Ювентус" не залишив шансів для "Лечче" Шахова: відео розгромної перемоги
Софія Кулай
21 рік тому Віталій Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу: відео
26 червня , 12:19 21 рік тому Віталій Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу: відео
Софія Кулай
"Карпати" показали характер у меншості та вирвали нічию у "Львова": відео
18:55, сьогодні "Карпати" показали характер у меншості та вирвали нічию у "Львова": відео
Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
13:01, сьогодні Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
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УЄФА змінив дати проведення матчів збірної України в Лізі націй
09:40, сьогодні УЄФА змінив дати проведення матчів збірної України в Лізі націй
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