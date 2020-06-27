У неділю, 28 червня, "Десна" у Чернігові зіграє з "Динамо" у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги. Вболівальники цей поєдинок можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок "Десна" – "Динамо" у чемпіонаті України покаже телеканал "УНІАН". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30, пише 24 канал. Читайте також Десна – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub. Також матч "Десна" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням. "Динамо" (55) йде на другому місці в турнірній таблиці, відрив від "Зорі" - три бали.

"Десна" з 49-ма очками займає п'ятий рядок.

У минулому турі "Шахтар" достроково став чемпіоном України.