Чернігівська Десна" виявилась найменш грубою командою УПЛ. Клуб очолив рейтинг коректності у сезоні 2019/20.

Про це повідомила пресслужба чернігівської команди.

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Команда Рябоконя неодноразово завершувала поєдинки без жодної картки у своєму активі.

Таким чином, саме "Десна" очолює такий рейтинг. У 26 матчах лише одне вилучення та 56 попереджень. На другому місці розташувались "гірники", трійку лідерів замкнуло "Динамо".

Найбільш грубою командою виявився "Львів", у їх активі вісім вилучень та 82 жовті картки.

Рейтинг коректності: команд УПЛ сезону 2019/20

Десна 1 + 56

Шахтар 3 + 55

Динамо 5 + 59

Карпати 5 + 66

Зоря 4 + 83

Ворскла 5 + 75

Дніпро-1 7 + 65

Маріуполь 7 + 65

Олександрія 7 + 69

Олімпік 9 + 63

Колос 8 + 74

Львів 8 + 82

Додамо, що у неділю, 21 червня, чернігівська "Десна" поміряється силами з луганською "Зорею". Поєдинок розпочнеться о 19:30.