"Десна" 21 червня приймала "Зорю" у матчі 27 туру УПЛ. Команда Віктора Скрипника перемогла чернігівську команду.

Десна – Зоря 1:2

Голи: Фаворов, 90+8 (п) – Кочергін, 6, Михайліченко, 55

Вилучення: Чеберко, 90+8 (Зоря)

​До теми Десна – Зоря: дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ

У минулому турі УПЛ "Десна" завдала розгромної поразки "Олександрії". Результативні удари у активі Філіппова, Калітвінцева, Гітченка та Тотовицького. Успіх на стадіоні "Ніка" дозволив "Десні" за додатковими показниками обійти "Зорю" і піднятися в турнірній таблиці на третє місце.

Команда Віктора Скрипника зустрічалась із "Динамо". Першими відкрила рахунок "Зоря". Але у другому таймі кияни завдяки ударам Буяльського, Де Пени та Циганкова вирвали перемогу у поєдинку.

Швидкий гол

Винахідливі вболівальники були присутні на матчі. Двоє фанатів "Зорі" спостерігали за матчем улюбленої команди з підйомного крана.

​На перших хвилинах зустрічі небезпечно атакувала "Зоря". Громов віддав передачу із флангу у центр штрафного майданчика, де на м'яч очікував Кабаєв та в один дотик завдав удару – м'яч пролетів повз ворота.

На 6-й хвилині зустрічі "Зоря" забила швидкий гол. Тимчик протягнув м'яч флангом та змістився в центр, віддав передачу на Юрченка, той п'яткою скинув на Кочергіна, який влучно пробив у ворота суперника – 0:1.

Гол Кочергіна:

Матч розгортався за невеликої переваги команди Віктора Скрипника. Обидві команди старались створювати небезпеку.

Дуже гостру атаку створила "Зоря". Кабаєв у штрафному майданчику суперника прибрав захисника та сильно пробив низом – голкіпер відбив м'яч.

Кабаєв раз по раз створював гостроту біля воріт команди Рябоконя та був одним із найактивніших у складі луганчан.

Швидку контратаку "Зорі" перервали захисники господарів. "Десна" відповіла небезпечною атакою, Картушов прострілив на Калітвінцева, удар якого був заблокований захисниками.

На останніх секундах першого тайму справжня небезпека була біля воріт "Десни". Михайліченко віддав передачу на Громова, який у падінні влучив у стійку.

Без шансів для "Десни"

Друга частина зустрічі розпочалась активно, але гострішими були гості.

На 55-й хвилині небезпечний штрафний отримала луганська команда. До м'яча підійшов Михайліченко та потужно пробив низом – Паст не врятував команду. Футболісти "Зорі" збільшили рахунок – 0:2.

Гол Михайліченка:

Тотовицький пробив із 20 метрів – Махарадзе легко забрав м'яч до рук. Команда із Луганська атакувала гостріше, все той же Кабаєв завдав удар по володіннях Паста – м'яч пролетів біля воріт. У господарів ж не клеїлась гра у атаці.

Гольовий момент від Кабаєва, футболіст протягнув м'яч із центра поля до майданчика господарів, але захисник заблокував удар.

На 82-й хвилині Будківський ударом через себе створив небезпеку у штрафному майданчику "Зорі" – м'яч пролетів трохи вище воріт.

Одразу гольова атака від команди Скрипника. Кочергін пробив з-за меж штрафного, голкіпер відбив удар, але першим на м'ячі був Громов, який пробив голкіпера. Арбітр засумнівався у чистому взятті воріт та звернувся до ВАР. Порадившись із помічниками, суддя зафіксував офсайд та скасував гол "Зорі".

Скасований гол Громова:

Наприкінці матчу неприємність сталась із Вернидубом, який вимушено покинув поле на ношах у машину швидкої допомоги. Він став третім гравцем луганчан, який травмувався в цьому поєдинку.

На 90+8 хвилині гравець "Десни" завдав удару у ворота Махарадзе, але м'яч влучив у руку Чеберку – пенальті. За розмови Чеберко побачив другу жовту картку.

Фаворов підійшов до 11-метрової позначки та реалізував пенальті – 1:2.

Пенальті Фаворова:

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:2.

Завдяки перемозі "Зоря" вийшла на третю сходинку та випередила чернігівську "Десну" у турнірній таблиці. У їх активі 52 очки. Така ж кількість пунктів у київського "Динамо", яке свій матч зіграє завтра із "Колосом".

"Десна" опустилась на четверте місце та залишилась із тими ж 49 набраними пунктами.

Турнірна таблиця УПЛ