Десна – Карпати: прогноз букмекерів на матч пре'мєр-ліги України

"Десна" спробує довести, що друге місце команди у турнірній таблиці невипадкове. Четверту перемогу у новому сезоні чернігівські хлопці сподіваються оформити у матчі проти "Карпат".

Десна – фаворит поєдинку. Коефіцієнт на перемогу чернігівців – 2.18. Нічия – 3.24.

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Найменш ймовірний підсумок – перемога Карпат – коефіцієнт 3.44.



Прогноз букмекерів

Статистика теж на користь "Десни". У останніх трьох очних зустрічах суперників чернігівська команда оформила дві перемоги. У ще одному випадку гору взяли "Карпати".



Прогноз букмекерів

Хто із суперників тріумфує цього разу дізнаємося зовсім скоро. Матч відбудеться 30 серпня о 19:00.