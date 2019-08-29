Десна – Карпати: прогноз букмекерів на матч пре'мєр-ліги України
"Десна" спробує довести, що друге місце команди у турнірній таблиці невипадкове. Четверту перемогу у новому сезоні чернігівські хлопці сподіваються оформити у матчі проти "Карпат".
Десна – фаворит поєдинку. Коефіцієнт на перемогу чернігівців – 2.18. Нічия – 3.24.
Читайте також: Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
Найменш ймовірний підсумок – перемога Карпат – коефіцієнт 3.44.
Прогноз букмекерів
Статистика теж на користь "Десни". У останніх трьох очних зустрічах суперників чернігівська команда оформила дві перемоги. У ще одному випадку гору взяли "Карпати".
Прогноз букмекерів
Хто із суперників тріумфує цього разу дізнаємося зовсім скоро. Матч відбудеться 30 серпня о 19:00.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі