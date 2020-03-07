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Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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"Десна" – "Зоря" / facebook.com/FCZoryaLuhansk

У cубота, 7 березня, "Десна" приймає "Зорю" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Поєдинок "Десна" – "Зоря" розпочнеться у Чернігові о 14:00. 

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Обидві команди, які зустрінуться у цьому матчі знаходяться саме у верхній шістці турнірної таблиці. Луганська "Зоря" займає другу сходинку, щоправда, на п'яти вже наступає київське "Динамо", яке відстає від луганської команди лише на один пункт. 

У 21-му турі УПЛ луганська "Зоря" у домашньому поєдинку перемогла "Львів" – 2:0 та повернула собі другу сходинку у таблиці. 

"Десна" ж посідає четверте місце, позаду якої розташувався на п'ятій сходинці небезпечний суперник "Олександрія". Різниця між цими командами складає лише два пункти. Тому "Десні" потрібна лише перемога у цьому матчі.

У попередньому турі на виїзді команда Олександра Рябоконя перемогла донецький "Олімпік" – 1:2, тому команда знаходиться у піднесеному настрої. Ще однією перевагою для команди Олександра Дмитровича буде те, що поєдинок вона буде проводити у домашніх стінах. 

Матч "Десна" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. Також трансляцію гри можна знайти на ютуб-каналі Football Hub. Переглянути матч можна, не покидаючи сайт Спорт24.

Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу 

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Десна ФК Зоря
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