"Десна" впевнено перемогла "Арсенал-Київ" і опустила киян на останнє місце в УПЛ: відео

"Арсенал-Київ" веде відчайдушну боротьбу за виживання у чемпіонаті України й був вимушений перемагати "Десну" в 31-у турі, але команда з Чернігова дала опір.

Десна – Арсенал-Київ 1:0

Гол: Богданов, 31

Нереалізований пенальті: Фаворов, 7 (Арсенал-Київ)

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Вже на 7-й хвилині зустрічі Башлай збив Філіппова в штрафному майданчику і "Десна" заробила право на пенальті. Денис Фаворова з 11-тиметрової позначки влучив у штангу, а Картушов на добиванні не влучив у ворота.

Однак, до кінця першого тайму команда з Чернігова змогла реабілітуватися, відкривши рахунок у зустрічі. На 31-й хвилині після поперечної передачі Богданов метрів з двадцяти увігнав м'яч у дев'ятку воріт. Вражаючий удар від футболіста "Десни", який в останній момент дотягнувся до м'яча.

Варто відзначити тотальну перевагу "Десни" у першому таймі – 7 ударів у площину воріт суперника. У той час, як київський "Арсенал" жодного разу не зміг пробити по воротах "Десни".

Друга половина зустрічі майже нічим не відрізнялася від першої. "Десна" продовжувала тиснути на ворота киян, а "Арсеналу" нічого не залишалося, як захищатися.

Як підсумок, "Арсенал-Київ" через перемогу "Чорноморця" над "Ворсклою" опустився на останнє місце і ризикує покинути УПЛ. "Десна" йде 8-ю (41 очко).

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