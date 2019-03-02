Десна – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Десна - Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Десна – Динамо дивитися онлайн

Одним з найцікавіших матчів 20-го туру УПЛ стане протистояння чернігівської "Десни" та київського "Динамо". Переглянути цю гру можна по телебаченню та онлайн.

Попередня гра між командами в Києві завершилася повним фіаско "Десни". "Динамо" розгромило чернігівців 4:0 й готове повторити це, щоб не відпустити "Шахтар" у турнірній таблиці.

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Матч "Десна" – "Динамо" покажуть по телеканалу "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 13:55. Сама гра розпочнеться о 14:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Десна" – "Динамо" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

У турнірній таблиці "Динамо" програє "Шахтарю" 7 очок і вимушене вигравати в кожній грі, щоб "гірники" не відірвалися ще більше. Натомість "Десна" бореться за топ-6, щоб згодом мати шанс потрапити у Лігу Європи. Таким чином вболівальників чекає безкомпромісна боротьба.

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Теги: Спорт УПЛ Футбол Динамо Новини Спорту ФК Десна
Джерело: 24 Канал
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