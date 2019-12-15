"Динамо" мінімально перемогло "Десну" та вийшло на друге місце в чемпіонаті

У матчі між "Десною" та "Динамо" в неділю, 15 грудня, була боротьба за друге місце. Переможець цього матчу гарантував собі другу сходину в турнірній таблиці на час зимової перерви.

Десна – Динамо 0:1

Гол: Циганков, 25

Нереалізований пенальті: Вербіч, 90+4 (Динамо)

Перед початком матчу Тіна Кароль виконала гімн України. Виконання виявилося доволі незвичне. В той час фанати "Динамо" вивісили банер проти братів Суркісів. Слова не добирали, тож без лайки не обійшлося.



Тіна Кароль виконала Гімн України (фото: ФК "Десна)

А після цього команди взялися до гри. Грали майже без центра поля, одразу доставляючи м’яч до чужих воріт. не обходилося без ушкоджень. Так, ще у першому таймі гру міг закінчити Циганков. Але він встояв. І забив гол. Як згодом виявилося – переможний. Бущан вибив м’яч від своїх воріт, гравці "Динамо" швидко віддали його на фланг Циганкову. Віктор віддав пас під удар Вербічу, але паст заблокував його. Та м’яч відлетів до Циганкова, який вже у падінні в дотик і пробив.

Згодом забивати міг Вербіч, але не влучив у рамку воріт. Ще кращу позицію відзначитися мав Соль, але іспанець головою пробив мимо. "Десна" теж мала свої моменти, але не зуміла їх реалізувати.

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Активно команди провели й другий тайм. Забивати за "Десну" міг Конопля, коли Бущан відбив м’яч прямо на суперника. Та гравець пробив вище воріт. У відповідь удар Циганкова – Паст рятує господарів. У протилежних воріт Бущан це зробить після удару Філіппова. Також воротар "Динамо" рятує команду, коли пробивав Хльобас.



Бущан неодноразово рятував "Динамо" у матчі проти "Десни" (фото: ФК "Десна")

Хоча не лише гравці "Десни" могли забивати у ворота Бущана. Після одного з прострілів Миколенко мало не зрізав м’яч у власні ворота. М’яч небезпечно пролетів повз дальню стійку.

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Коли вже йшов компенсований арбітром час, у ворота "Десни" призначили пенальті – Паст збив Вербіча. Словенець сам пішов пробивати, але не реалізував удар з 11-метрової позначки. Він влучив в перекладину, від якої м’яч вдарився об лінію воріт та вилетів в поле.

Та одного влучного удару Циганкова вистарчило "Динамо" щоб піднятися на друге місце в турнірній таблиці. Саме другими кияни і відправилися на зимову перерву. "Десна" ж опустилася на четверте місце.