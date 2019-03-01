Десна – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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Десна - Динамо: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Десна – Динамо прогноз букмекерів / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" надзвичайно вдало розпочало 2019 рік і планує продовжити свою безпрограшну серію в матчі з "Десною". Торік кияни розгромили географічних сусідів удома й тепер планують це зробити на виїзді.

Та, швидше за все, у цьому матчі "біло-сині" спробують перемогти малою кров'ю, оскільки 7-го березня їм протистояти "Челсі" у Лізі Європи. Таким чином, у "Десни" будуть шанси вирвати якісь очки.

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Pari match

Букмекери впевнені, що "Динамо" "вивезе" з Чернігова три очки. На перемогу киян стоїть коефіцієнт 1,29. На те, що переможе "Десна" – 11. Нічия – 5,30.

Фаворит Спорт

Також у беззаперечну перемогу "біло-синіх" вірить Фаворит Спорт, який дає на звитягу підопічних Олександра Хацкевича коефіцієнт, 1,25. На перемогу Олександра Рябоконя – 12. Нічия – 5,50.

Winline

Поєдинок між командами стане тільки другим в рамках УПЛ. Ще одного разу команди зустрічалися в Кубку України, де також перемогли кияни. У Winline вірять, що "Динамо" продовжить серію перемог та дають на їх перемогу коефіцієнт 1,25. На успіх "сіверян" – 10, а нічию – 5,11.

Поки "Десна" не забивала голів "Динамо". У свою чергу кияни відвантажили чернігівцям у двох матчах 6 голів. Поєдинок "Десна" – "Динамо" відбудеться 2 березня на стадіоні імені Юрія Гагаріна. Початок матчу, о 14:00.

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Теги: Спорт УПЛ Футбол Динамо Новини Спорту ФК Десна
Джерело: 24 Канал
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