Хто переможе у матчі "Десна" – "Динамо" та вийде на друге місце в УПЛ: прогноз букмекерів

Чернігівська "Десна" в неділю, 15 грудня, прийме київське "Динамо". Обидві команди мають однакову кількість очок – по 33, однак "Десна" вище в турнірній таблиці через перемогу у першому матчі. Букмекери оцінили шанси кожної з команд здобути перемогу у Чернігові.

Десна – Динамо: очікування

Це матч, від якого не знати що очікувати. З однієї сторони "Динамо", яка завжди залишається грізною силою. Та з іншої сторони – команда зараз перебуває не в найкращому психологічному стані після вильоту з Ліги Європи. При цьому що команда вилетіла, зігравши вдома внічию зі скромним швейцарським "Лугано". Створивши чимало гольових моментів, кияни зуміли уникнути ганебної поразки аж на четвертій компенсованій хвилині матчу.

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Та не варто думати, що "Десна" такий вже й слабкий суперник. Чернігівці обіграли "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський". В чемпіонаті набрали стільки ж очок, що й кияни, і ділять з ними третю та четверту сходинку. Але стабільністю "сіверяни" не відзначаються". За останні п'ять матчів тут були й розгромні перемоги над "Карпатами" (хоча і тут вони пропустили в меншості), і поразки від "Колоса" та нічия з "Дніпро-1", Але окремо слід відзначити перемогу над "Олександрією".

Тож це буде доволі непроста гра. "Динамо" намагатиметься реабілітуватися перед фанатами. "Десна" ж намагатиметься виграти. Адже переможець цього матчу на зимову перерву піде на другому місці (друга "Зоря" свій матч програла "Шахтарю" та має на одне очко більше, аніж "Десна" та "Динамо").

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Прогноз букмекерів на матч

Вони віддали перевагу "Динамо". Експерти з Parimatch оцінили перемогу киян коефіцієнтом 1,62. На те, що "Десна переможе вдома – 5,20. Нічия у матчі – 4,10.

Букмекери з Favorit на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 1,63. Коефіцієнт 5,10 на те, що "Десна" виявиться сильнішою в цьому матчі. Нічия – ті ж 4,10.