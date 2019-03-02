"Динамо" на класі перемогло "Десну", але втратило Соля: відео

У матчі 20 туру чемпіонату України київське "Динамо" здобуло 14 перемогу. Столичний клуб у Чернігові обіграв новачка чемпіонату України – "Десну".

Десна – Динамо 1:2

Голи: Картушов, 83 – Кендзьора, 25, Буяльський, 68

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"Динамо", яке 7-го березня гратиме у Лондоні проти "Челсі" в рамках Ліги Європи, прагнуло вирішити долю матчу якнайшвидше. Відтак зі стартових хвилин підопічні Олександра Хацкевича хлинули в атаку. "Десна" ж вирішила глибоко оборонятися. Зважаючи на погану якість поля, футболістам було складно комбінувати. Тому гравці не цуралися завдавати дальніх ударів та розраховували на стандартні положення.

На 17 прицільного удару здалеку завдав Шепелєв. Литовка відбив перед собою, а Буяльський не встиг на добивання й захисник вибив м'яч на кутовий. Після подачі зі стандартного положення Бурда пробив головою і м'яч розминувся зі стійкою. "Динамо" продовжило тиснути на гостей.

І впевнена гра на 25 хвилині принесла "Динамо" дивіденди. Після кутового польський захисник Томаш Кендзьора був першим на добиванні й впевнено переправив м'яч у сітку воріт "Десни" – 0:1.

У середині тайму "Десні" таки вдалося забити гол. Після навісу зі штрафного Імереков переправив м'яч у сітку воріт киян, але лінійний арбітр підняв прапорець – офсайд.

Ближче до завершення першої половини гри "Десна" повністю відсунула гру від своїх воріт. Однак справді небезпечні моменти "сіверяни" так і не створили. Зі справжніми проблемами зіштовхнувся тренерський штаб "Динамо". Новачок киян Фран Соль в одному з епізодів невдало впав і зазнав ушкодження. Замість іспанця вийшов Назарій Русин.

Другий тайм "біло-сині" також розпочали надзвичайно агресивно. Двічі по воротах Литовки зі зручних позицій пробивав Русин, однак голкіпер виграв свої дуелі. На 54 хвилині Циганков цілив під поперечину зі штрафного, але й тут Литовка був на висоті. За хвилину перевірив пильність голкіпера й Сидорчук, але киянами знову не вдалося закріпити перевагу.

На 67 хвилині рідкісну нагоду відзначитися мали гравці "Десни". Після прострілу з флангу нападник чернігівців не скористався розгубленістю оборонців киян. Гостей виручив Денис Бойко. Уже в наступній атаці "Динамо" покарало господарів за марнотратство. Віталій Буяльський замкнув простріл з правого флангу й подвоїв перевагу киян.

Та навіть після цього "Динамо" не зупинилося. У наступній атаці "біло-сині" заробили штрафний удар, який надзвичайно небезпечно виконав Циганков. Українець влучив у стійку.

Наприкінці матчу "Десні" таки вдалося вперше в історії забити гол у ворота "Динамо". Сумбур у штрафному киян завершився точним ударом Картушова – 1:2.

До завершення матчу залишалося достатньо часу, щоб відігратися, та футболісти "Десни" не зуміли вдруге засмутити Дениса Бойка – 2:1 на користь гостей.

Десна – Динамо – відеоогляд матчу

Завдяки перемозі "Динамо", яке на другому місці в таблиці, тимчасово скоротило відставання від "Шахтаря" до 4 очок. "Гірники" свій матч зіграють пізніше. "Десна" продовжує перебувати на 5 позиції, але посунути "сіверян" може "Ворскла" та "Маріуполь".

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