"Дніпро-1" перервав серію невдач, сенсаційно відібравши очки в "Десни": відео

Чернігівська "Десна" в рамках 14 туру чемпіонату України не змогла перемогти "Дніпро-1". Команди розійшлися результативною нічиєю.

Десна – Дніпро-1 1:1

Голи: Хльобас, 48 – Шаповал, 45+2

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Команда Дмитра Михайленка програла 5 поспіль матчів у чемпіонаті України й крісло під наставником "Дніпра-1" захиталося. Протилежна ситуація в Олександра Рябоконя, команда якого йде третьою у чемпіонаті.

Нелогічний гол гостей

Було очевидним, що дніпряни приїхали в Чернігів битися. Уже на перших хвилинах це підтвердилося жорсткою боротьбою. Після 10 хвилин "Десна" почала володіти ініціативою. Спершу Юрчук двічі врятував гостей.

Спочатку Хльобас знайшов момент для удару і цілив у дальній кут. На добиванні був Конопля, але Юхим не зміг реалізувати свій момент. За декілька хвилин "Десна" мала ще два напівмоменти, але не змогла їх довести до логічного завершення.

Під завершення тайму "Десна" блискавично розіграла стандарт: Конопля пройшов двох і віддав у воротарський майданчик. Юрчук ногою відбив, а Філіппов на добиванні відправив м'яч над поперечиною.

Тотальне домінування чернігівців завершилося нелогічним пропущеним голом. Після навісу з лівого флангу у штрафний Шаповалу вдалося заштовхати м'яч у ворота Паста.

Камбек "Десни"

Відразу по перерві "Десна" зуміла відігратися. Після навісу з правого флангу Гітченко класним ударом головою поцілив у стійку: першим на добиванні був Хльобас – 1:1.

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На 61 хвилині господарі були близькими, щоб забити другий гол. Підопічні Рябоконя заробили небезпечний штрафний: Артем Фаворов чудово закручував у кут, але Юрчук здійснив відмінний сейв.

"Десна" продовжувала домінувати, у той час як "Дніпро-1" повністю перейшов на гру другим номером. Дивідендів це не приносило нікому. На 83 хвилині дніпряни були близькі, щоб знову вийти вперед.

Булеца з лівого флангу зробив навіс у штрафний. Партнер скинув на Когута, який з близької відстані не зміг переграти Паста. До завершення гри гострих моментів команди більше не мали – нічия 1:1.

Чернігівська "Десна" вийшла на 2 сходинку в турнірній таблиці, але може переміститися на 4 місце, якщо свої матчі виграють "Зоря" та "Динамо". "Дніпро-1" перервав безвиграшну серію з 5 матчів у чемпіонаті України.

Десна – Дніпро-1 відеоогляд матчу

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