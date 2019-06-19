"Десна" домовилася з "Шахтарем" щодо оренди чемпіона світу з футболу

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Юхим Конопля на Чемпіонаті світу U-20
Юхим Конопля на Чемпіонаті світу U-20 / Getty Images

Гравці збірної України U-20, які стали чемпіонами світу, привернули до себе увагу клубів УПЛ. Тож деякі з цих футболістів вже з нового сезону можуть розпочати виступ в еліті українського футболу.

Дебютувати в УПЛ може і захисник Юхим Конопля. 19-літній захисник виступає за молодіжну команду донецького "Шахтаря". Але зацікавлення в його послугах проявляє чернігівська "Десна".

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За даними FootBoom, керівництво донецького та чернігівського клубів вже досягли угоди про оренду правого захисника. Але тепер справа за новим тренером "Шахтаря" Луїшем Каштру. Якщо він захоче залишити Коноплю у складі команди, то захисник не відправиться в оренду.

Юхим Конопля зіграв у всіх семи матчах на Чемпіонаті світу U-20. Він віддав чотири результативні паси. У тому числі у півфіналі та фіналі турніру.

Варто додати, що це вже буде третій гравець зі збірної України U-20, який перейде в оренду в клуб УПЛ. До цього про оренду гравців "Динамо" Владислава Супряги та Сергія Булеци заявив тренер "Дніпро-1".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Чемпіонат світу U-20 ФК Десна
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