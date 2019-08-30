"Десна" не змогла здолати "Карпати", але наблизилася до "Шахтаря"

"Десна" та "Карпати" 30-серпня в Чернігові відкрили шостий тур чемпіонату України. Команди розійшлися безгольовим миром.

Десна – Карпати 0:0

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Після поразки в першому турі "Десна" зуміла за чотири матчі набрати 10 очок і не пропустити жодного голу. Підопічні Олександра Рябоконя несподівано вистрибнули на другу сходинку й були фаворитами в грі проти "левів".

"Карпати" під орудою Олександра Чижевського демонструють кращий футбол, аніж у попередніх сезонах. Та поки львів'яни грають не стабільно, а головне – не набирають очки в рівних поєдинках. Всього 5 очок за стільки ж матчів.

В'язкий перший тайм

Поєдинок більш агресивно розпочали гості. Уже на другій хвилині "зелено-білі" ледь не відкрили рахунок. Гуцуляк вирішив вистріли здалеку. Удар нападника "левів" був дуже потужний, але пролетів у декількох сантиметрах від воріт Паста.

У своєму арсеналі гармату знайшли й "сіверяни". Богданов на 21 хвилині потужно пробив з-за меж штрафного точно в кут воріт Підківки. Та Роман у прекрасному стрибку відбив м'яч на кутовий.

Загалом у першому таймі клуби більше боролися, аніж грали у футбол. Як наслідок, всього три удари у ствір воріт та нулі на табло.

Гарячий початок другого тайму

По перерві перший гострий момент був у "Карпат". Капітан Кльоц пробив зі штрафного й м'яч розминувся зі стійкою воріт "Десни". Паст вже проводжав м'яч поглядом, але удача була на стороні господарів. Через декілька хвилин Паст вже продемонстрував свої навички. Халл замкнув навіс зі штрафного головою, та воротар "Десни" був на висоті.

"Десна" на 50 хвилині відповіла дальнім пострілом Мостового. Підківка не з першого разу зафіксував м'яч у своїх руках і змусив понервувати фанатів. Але "Десні" в цьому моменті все ж не вдалося відкрити рахунок. Через дві хвилини зобов'язаний був відкривати рахунок Філіппов. Мостовий сильно прострілив на форварда, але той не зумів поцілити в порожні ворота.

Після стартового сплеску команди не змогли продовжити динамічно грати й другий тайм розвивався за сценарієм першого. Вкрай обмаль небезпечних моментів, відтак нулі на табло збереглися.

Наступний матч "Десна" зіграє 15-го вересня проти "Динамо", а "Карпати" 14-го вересня приймуть "Ворсклу". Ці поєдинки відбудуться після перерви на матчі національних збірних.