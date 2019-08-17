"Десна" й "Колос" не змогли виявити сильнішого в Чернігові
У суботу, 17-го серпня, чернігівська "Десна" вдома прийняла новачка чемпіонату України "Колос". Матч між клубами завершився сухою нічиєю.
Десна – Колос 0:0
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"Десна" та "Колос" несподівано здобули по дві перемоги на старті сезону й опинилися у верхній таблиці турнірної таблиці. Переможець цього матчу мав шанс очолити таблицю, принаймні поки свій матч не зіграє "Шахтар" та "Зоря".
Спокуса очолити турнірну таблицю спровокувала жорсткий футбол з мізерною кількістю небезпечних моментів. За увесь перший тайм команди завдали тільки два удари у ствір воріт, але жоден постріл не став гольовим.
По перерві хорошу нагоду відкрити рахунок мала "Десна". На 68 хвилині Орест Кузик продерся лівим флангом, обіграв оборонців "Колоса" й вивів на ударну позицію Артема Фаворова. Футболіст чернігівського клубу пробив під поперечину, однак Яшков врятував партнерів.
До завершення жодній команді не вдалося відзначитися голом, відтак нічия 0:0. Наступний матч "Десна" на виїзді зіграє проти "Олександрії". "Колоски" приймуть "Ворсклу".
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