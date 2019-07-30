Десна – Львів: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Десна – Львів: дивитися онлайн – Чемпіонат України 30.07.2019
Десна – Львів онлайн-трансляція

Чернігівська "Десна" стартує у чемпіонаті України матчем проти "Львова". Гра відбудеться у вівторок, 30 липня, у Чернігові. Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Десни" у сезоні 2019/2020 транслюють телеканали "2+2" та УНІАН. Саме на каналі УНІАН глядачі можуть переглянути матч чернігівського клубу проти ФК "Львів".

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У програмі телеканалу "Футбол 2" також зазначено, що буде показано матч чемпіонату України. Проте немає назв команд.

Розширену трансляцію матчу "Десна" – "Львів" можна переглянути на youtube-каналі Football Hub. Традиційно трансляція розпочинається – о 19:00.

Відеотрансляція матчу "Десна" – "Львів"

У минулому сезоні "Львів" та "Десна" зустрічалися тільки двічі. У Львові перемогу з рахунком 3:1 відсвяткувала "Десна", а в Чернігові львів'яни постилися, перемігши 1:0.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Львів ФК Десна
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