"Львів" переміг "Десну" й гарантував собі місце в топ-6: відео

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Десна - Львів: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Десна – Львів відео голів

Футбольний клуб "Львів" переміг "Десну" в матчі 22 туру чемпіонату України. Команда Юрія Бакалова здобула мінімальну звитягу й гарантувала собі місце в топ-6.

Десна – Львів 0:1
Голи: Педро, 57

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"Десна" та "Львів" прямі конкуренти за місце в топ-6. Чернігівці до матчу перебували на 7 сходинці й вигравали у львів'ян одне очко. Обидвом командам в очному протистоянні потрібна була тільки перемога, але навіть вона не вирішувала б всі завдання. Що "Десні", що "Львову" окрім перемоги потрібна осічка "Маріуполя" та "Ворскли", які розташовуються на 5-у та 6-у місцях відповідно. Саме це й робило вивіску матчу однією з найцікавіших у 22 турі.

Через велику ціну помилки футболісти були скуті й зосередилися на роботі в захисті. Зокрема, перший тайм минув практично без небезпечних моментів. Команди завдавали тільки дальні удари, але й тих було не так багато – всього чотири на дві команди. "Львів" володів територіальною перевагою, але не зміг втілити її в результат. Таким чином у перші 45 хвилин глядачі голів не дочекалися.

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Перший справжній небезпечний момент в матчі виник аж на 53 хвилині у "Львова". Адамюк влучив у штангу після навісу. А вже на 58 хвилині гостям таки вдалося досягнути свого. Педро не відчув опору чернігівців і з меж штрафного не залишив шансів Литовці – 0:1.

Відео голу Педро

Пропущений гол активізував "сіверян", які побігли відіграватися. Та "Львів" від цього тільки виграв, оскільки зміг будувати свою гру на контратаках. Що ближчим був фінальний свисток, то все більш помітно ставало, що господарі готують фінальний штурм воріт "Львова". Однак господарям так і не вдалося нанести точного удару, який би подарував надію на позитивний результат. 

За підсумками 22 турів "Львів" набрав 30 очок і посідає 5-е місце. Зважаючи на те, що "Карпати" та "Маріуполь" зіграли внічию, львів'яни зуміли гарантувати собі місце в топ-6. "Маріуполь" все ще перебуває на 6 місці, але їх може випередити "Ворскла", якщо переможе "Арсенал-Київ".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Львів ФК Десна
Джерело: 24 Канал
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