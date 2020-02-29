Десна – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ
У суботу, 29-го лютого, "Десна" прийме "Маріуполь" у рамках 20 туру чемпіонату України. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.
Поєдинок "Десна" – "Маріуполь" розпочнеться у Чернігові о 14:00. Матч покаже телеканал УНІАН.
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Також трансляцію гри можна знайти на ютуб-каналі Football Hub. Переглянути матч можна, не покидаючи сайт Спорт24.
Десна – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
"Десна" та "Маріуполь" у 2020 році провели по одному офіційному матчу з лідерами чемпіонату. "Сіверяни" у Харкові програли "Шахтарю", а "Маріуполь" виявився слабшим за "Зорю".
У турнірній таблиці УПЛ команди розділяє аж 11 очок. "Десна" перебуває на 4-й сходинці, а "Маріуполь" тільки 7-й.
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