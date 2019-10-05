"Десна" на останніх хвилинах дотиснула "Олімпік" завдяки голу Фаворова

10-й тур чемпіонату України з футболу продовжився у Чернігові, де місцева команда приймала "Олімпік". "Сіверяни" зуміли вирвати перемогу на останніх хвилинах.

Десна – Олімпік 1:0

Гол: Фаворов, 90

Вилучення: Завійський, 65 (Олімпік)

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Поєдинок у Чернігові більш агресивно розпочали футболісти Вісенте Гомеса. На 7 хвилині простріл у штрафний дійшов до нігерійця Джеффрі. Чарльз у дотик низом пробив у штангу воріт Паста. Через декілька хвилин Паст врятував "Десну" після дальнього удару.

"Сіверяни" відразу відповіли не менш гостро. Імереков пробив по воротах з гарної позиції, відправивши м'яч у ствір воріт від газону. Кринський витягнув м'яч з-під поперечини, перевівши на кутовий. Через хвилину "Олімпік" врятувала стійка після удару футболіста господарів.

У середині тайму момент мав Євген Пасіч. Перебуваючи у штрафному донеччан, він не зміг влучити в дальній кут воріт. На перерву команди пішли без голів.

У другому таймі небезпечних моментів було ще менше. На 59 хвилині Богданов зовсім трішки не докрутив м'яч у дальній кут з одинадцяти метрів, а капітан "Десни" все зробив на фланзі для того, щоб Андрій нарешті відкрив рахунок. На 65 хвилині справи гостей стали кепськими, оскільки з поля був вилучений Завійський.

"Десна" не відразу побігла виривати перемогу. Хорошу нагоду на 79 хвилині мав Філіппов. Футболіст "Десни" вдало зіграв у штрафному "Олімпіка", але з декількох метрів не зумів поцілити у ворота гостей. Міг вирвати перемогу "Олімпік". На 89 хвилині Євген Пасіч здійснив рейд правим флангом, обіграв захисників та пробив у дальній кут. Та пострілу Пасіча трішки забракло точності.

Зате свій момент реалізувала "Десна". Дегтярьов та Фаворов обігралися у штрафному гостей, внаслідок чого Артему вдалося пробити. М'яч після рикошету опинився у воротах "Олімпіка". 1:0 – вольова перемога "сіверян".