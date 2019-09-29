"Десна" на виїзді розгромила "Маріуполь" та закріпилася на другому місці

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Маріуполь – Десна результат матчу
Маріуполь – Десна результат матчу / ФК" Маріуполь"

У неділю, 29 вересня, "Маріуполь" зіграв проти чернігівської "Десни". Гості перемогли з розгромним рахунком і вийшли на друге місце в турнірній таблиці.

Маріуполь – Десна 0:4

Голи: Хльобас, 20, 67, Філіппов, 21, 81

Нападник "Десни" Дмитро Хльобас у цьому чемпіонаті в старті вийшов лише у першій грі, де "сіверяни" програли "Львову". Після цього нападник випав з основи команди, лише в попередньому турі вийшовши на 10 хвилин у матчі проти "Шахтаря". У грі проти "Маріуполя" на виїзді він вийшов у старті і оформив дубль. Перший гол він забив на 20-й хвилині, вдало зігравши на добиванні у штрафному майданчику.

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А вже за хвилину рахунок був 0:2 – голом відзначився Філіппов. Тут варто відзначити Картушова, який асистував у двох гольових атаках.

Ці ж гравці оформили дублі у другому таймі. Спочатку на 67-й хвилині Хльобас зробив рахунок розгромним – він вдало втік від захисників та пробив Гальчука. 

Четвертиq гол забив Філіппов, а результативним пасом знову відзначився Картушов. Цього разу нападник пробив головою у кут воріт.

Між цими голами в обох команд було чимало моментів, щоб забити. Але на відміну від "Десни", гравці "Маріуполя" свої моменти не реалізували.

У підсумку "Десна" знову на другому місці у турнірній таблиці. Натомість "Маріуполь" залишився на восьмому місці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Маріуполь ФК Десна
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