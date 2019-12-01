Десна – Олександрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
У неділю, 1 грудня, 16 тур чемпіонату України продовжиться у Чернігові. Місцева "Десна" зустрінеться з "Олександрією". Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.
Телетрансляція матчу "Десна" – "Олександрія" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри у Чернігові о 14:00.
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Матч "Зоря" – "Олександрія" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. Також поєдинок доступний у YouTube на каналі Football Hub.
Десна – Олександрія – онлайн-трансляція
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