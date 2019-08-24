"Десна" у матчі з вилученням розгромила "Олександрію" на виїзді: відео

Бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Олександрія" на домашньому полі поступився "Десні" – 0:3.

Олександрія – Десна 0:3

Голи: Д. Фаворов, 50 (пен.), Кузик, 69, Філіппов, 90+1

Вилучення: Мірошниченко, 48 (Олександрія)

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Перший тайм між командами завершився лише із жовтими картками. Однак, "Десна" більше контролювала м'яч і мала щонайменше дві можливості відкрити рахунок у матчі.

На початку другого тайму червона картка у "Олександрії" змінила хід гри. Після навісу з кутового і подальшого удару м'яч влучив у поперечину, а Мірошниченко, який намагався врятувати ситуацію, ногою поцілив у голову Олександру Фаворову. Арбітр одразу показав на 11-метрову позначку.

Пробивати пенальті доручили Денису Фаворову, який холоднокровно переграв Паньківа і відкрив рахунок у матчі – 0:1. Варто зазначити, що це друге вилучення для Мірошниченка в кар'єрі на дорослому рівні.

На 69-й хвилині "Десна" подвоїла перевагу у матчі. Після грубої помилки захисника "Олександрії" Орест Кузик вийшов один на один з Паньківим і точно пробив повз голкіпера.

А вже під кінець гри рахунок у матчі став розгромним завдяки точному удару Олександра Філіппова.

Таким чином, "Десна" продовжила безпрограшну серію до чотирьох матчів і піднялася на 2 місце в турнірній таблиці УПЛ (10 очок). "Олександрія" з 6-ма очками йде сьомою.