"Десна" у видовищному поєдинку перемогла "Олександрію" та піднялася на третю позицію: відео

У центральному матчі 16 туру чемпіонату України "Десна" в Чернігові приймала "Олександрію". "Сіверяни" зуміли завдати поразки бронзовим призерам минулого розіграшу чемпіонату України.

Десна – Олександрія 2:0

Голи: Хльобас, 47, Філіппов, 61

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28 листопада "Олександрія" зіграла матч Ліги Європи, в якому програла "Вольфсбургу" та втратила шанси вийти у плей-офф турніру. Через це підопічні Володимира Шарана прагнули реабілітуватися перед фанатами у рамках чемпіонату України.

Суперник в "Олександрії" виявився непростий – "Десна", яка є конкурентом у боротьбі за нагороди. Перевагою чернігівців було те, що вони мали цілий тиждень, щоб підготуватися до гри.

Агресивніше гру розпочали гості. На 3 хвилині Лучкевич на лінії штрафного змістився під ліву й класно пробив. Литовка витягнув м'яч з-під поперечини. "Десна" гідно відповіла на 21 хвилині. Хльобас чудово пробив у ближній кут, але м'яч просвистів поруч зі стійкою.

"Олександрія" через три хвилини могла виходити вперед завдяки удару Гречишкіна. Дмитро завдав дальнього удару, проте Литовка здійснив чудовий сейв. На 40 хвилині вже "сіверяни" були близькі до голу. Картушов пробив у штангу.

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Вирішальний тайм

По перерві "Десна" зуміла відкрити рахунок у грі. Картушов прострілив на одинадцять метрів і м'яч після легкого рикошету підібрав Хльобас. Дмитро несильно, але дуже точно пробив у кут – 1:0.

Відео голу Хльобаса

Не встигла "Олександрія" як слід оговтатися від пропущеного м'яча, як "Десна" провела другий гол. Після подачі з кута поля у штрафному гостей виник сумбур, яким скористався Філіппов. Форвард "Десни" знайшов шанс пробити з близької відстані – 2:0.

Відео голу Філіппова

На 72 хвилині "Олександрія" була близька, щоб відіграти гол. Після того, як захисники "Десни" не зуміли вибити м'яч, Лучкевич віддав пас на Безбородька. 9-й номер вийшов на вбивчу позицію в межах штрафного, однак не зумів завдати точно удару через опір захисників.

"Олександрія" здійснила декілька спроб відігратися, однак так і не змогла награти бодай на гол. Таким чином, "Десна" вдруге поспіль у чемпіонаті перемагає "Олександрію".

Завдяки цій перемозі "Десна" зуміла піднятися на третє місце. В активі чернігівців 30 очок. Натомість "Олександрія" продовжує утримувати 5-у позицію.

Турнірна таблиця УПЛ