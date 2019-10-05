Десна – Олімпік: онлайн-трансляція поєдинку
Чернігівська "Десна" в рамках 10-го туру чемпіонату України приймає вдома донецький "Олімпік". Переглянути поєдинок 5-го жовтня можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.
Телетрансляцію матчу 10-го туру УПЛ "Десна" – "Олімпік" в Україні здійснює телеканал УНІАН. Поєдинок у Чернігові розпочнеться о 17:00.
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Матч "Десна" – "Олімпік" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.
Десна – Олімпік – онлайн-трансляція
Огляд матчу "Десна" – "Олімпік" читайте на сайті Спорт24.
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