Десна – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Десна - Шахтар: де дивитися онлайн матч 22 вересня 2019 - УПЛ
Десна – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Чернігівська "Десна" у центральному матчі 8-го туру чемпіонату України прийме донецький "Шахтар". Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Десна" – "Шахтар" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 13:55. Гра розпочнеться о 14:00.

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Переглянути матч "Десна" – "Шахтар" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Десна" – "Шахтар" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

До цього поєдинку "Шахтар" і "Десна" підходять у статусі лідерів чемпіонату. "Гірники" виграли сім поєдинків та лідирують у лізі. "Десна" з 14 очками посідає друге місце.

Результат гри "Десна" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Десна
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