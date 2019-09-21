Десна – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У неділю, 22-го вересня, чернігівська "Десна" прийме лідера чемпіонату України донецький "Шахтар". У попередньому турі чернігівці перемогли "Динамо", то ж планують здолати й "гірників". Букмекери оцінили шанси команд.

Десна – Шахтар: прогноз

"Шахтар" після невдачі у Лізі чемпіонів спробує реабілітуватися на внутрішній арені. "Гірники" в рамках 8-го туру чемпіонату України вирушать в гості до чернігівської "Десни".

Водночас "сіверяни" в попередньому матчі сенсаційно перемогли "Динамо" й готові здивувати "Шахтар". "Десна" перебуває на другому місці в турнірній таблиці, відтак це битва лідерів.

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Прогноз Фаворит Спорт

Донецький клуб, який виграв 7 матчів у рамках УПЛ, є беззаперечним фаворитом. Коефіцієнт на звитягу підопічних Луїша Каштру 1,14. "Десна", на думку букмекерів, має мізерні шанси здобути позитивний результат.

Перемогу "сіверян" у протистоянні з "гірниками" букмекери оцінили коефіцієнтом 15,75. Куди більше шансів у господарів здобути нічию. Такий підсумок поєдинку – 9,50.

Прогноз Pari Match

Попередні три матчі між клубами завершилися перемогами "Шахтаря", але в жодному поєдинку не було забито більше, аніж два голи. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТМ 2.5 – 3,60. Луїш Каштру після гри з "Манчестер Сіті" вимушений буде провести ротацію, тому в "Десни" будуть шанси.

У поєдинку з "Динамо" чернігівський клуб пропустив вперше за 5 поєдинків. Оборона "Десни" достатньо хороша й може створити проблему нападникам "Шахтаря". Коефіцієнт на те, що "Десна" не програє і ТМ 2.5 – 6,30.

Прогноз 1xbet

Два матчі в Чернігові завершилися перемогами "Шахтаря" з однаковим рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат у матчі 22-го вересня – 5,5. Якщо ж донеччани виграють з мінімальним рахунком – 7,5.

"Десна" останні два матчі вдома зіграла внічию 0:0. Коефіцієнт на те, що чернігівський клуб зуміє втримати нулі на табло проти "Шахтаря" – 15.

Поєдинок восьмого туру чемпіонату України "Десна" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 22-го вересня. Початок гри о 14:00.