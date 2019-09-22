"Десна" дала бій "Шахтарю", але все одно програла: відео

Чернігівська "Десна" в рамках восьмого туру чемпіонату України приймала чинного чемпіона "Шахтар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою "гірників".

Десна – Шахтар 0:1

Гол: Марлос, 22

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"Десна" мала цілий тиждень, щоб підготуватися до матчу з "Шахтарем". Останню гру "сіверяни" провели 15 вересня, коли сенсаційно перемогли "Динамо". Водночас донеччани 18-го вересня провели виснажливий поєдинок з "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів і програли.

Команда Олександра Рябоконя зі стартових хвилин намагалася диктувати гостям свої умови. Чернігівці підтримували хороший темп та пресингували "Шахтар". Однак це ніяк не налякало чемпіона України, який швидко перехопив ініціативу.

Команди створювали досить багато моментів. Першу "вбивчу" нагоду на 19 хвилині змарнував Мораес. Жуніор отримав передачу з флангу від Ісмаїлі, але з декількох метрів не поцілив у порожні ворота. "Десна" відповіла також гостро. Калітвінцев набрав швидкість, пройшов до кута штрафного, змістився у центр і пробив у дальній. Удару ексдинамівця трішки забракло точності.

У наступній атаці "Шахтар" відповів голом. Тайсон прекрасним пасом вивів Марлоса віч-на-віч з Пастом. Марлос підсік м'яч над воротарем – 1:0.

Відео голу Марлоса

Через декілька хвилин Марлос міг оформити дубль. Він відверто пробачив господарям, пробивши повз стійку низом з одинадцяти метрів.

"Десна" продемонструвала гідну реакцію на гол Марлоса. На 32 хвилині Філіппов на куті штрафного "прибрав" захисника й пробив низом, але Пятов парирував удар. На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

У другому таймі "Десна" багато контролювала м'яч та проводила позиційні атаки. "Шахтар" вирішив грати другим номером і здавалося, що "гірники" відстоюють перевагу в один гол. Відтак небезпечних моментів стало вкрай мало. На 75 хвилині Богданов розрядив свою гармату й Пятов невпевнено відбив м'яч перед собою.

"Десна" попри всі зусилля так і не змогла відігратися. Завдяки мінімальній звитязі "Шахтар" продовжив свою неймовірну серію з перемог. "Гірники" виграли 8 поспіль матч у чемпіонаті України. "Десна" ж зазнала тільки другої поразки в УПЛ.