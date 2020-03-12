"Ворскла" сенсаційно вийшла в півфінал Кубка України, здолавши "Десну": відео

"Ворскла" перемогла "Десну" в останньому матчі 1/4 фіналу Кубка України. Полтавці здобули мінімальну звитягу та пройшли до півфіналу.

Десна – Ворскла 0:1

Гол: Васін, 64 (пен)

Перший момент у матчі мала "Десна" на 9 хвилині. Фаворов пробив близько з 20 метрів, але Різник легко зафіксував м'яч у своїх руках.

Через дві хвилини дальнім ударом відповіла "Ворскла", але м'яч після пострілу Васіна прокотився біля воріт Паста. На 12 хвилині "сіверяни" відкрили рахунок, але гол Кузика був скасований через офсайд.

До теми Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу

На 32 хвилині "Десна" мала реальну нагоду відкрити рахунок у грі. Паст невдало вибив м'яч на суперника. Луізао опинився на ударній позиції, але воротар "Десни" парирував його удар метрів з десяти. На перерву команди пішли без забитих голів.

По перерві першу хорошу нагоду забити знову мали полтавці. На 57 хвилині Пердута прийняв передачу Кане з флангу та пробив з досить близької відстані. М'яч після його удару розминувся з "дев'яткою" воріт, але із зовнішньої сторони.

На 64 хвилині "Ворскла" несподівано відкрила рахунок у грі. Після удару Кане м'яч влучив у руку Тамма, який перебував у власному штрафному – пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Васін.

Відео голу Васіна

"Десна" могла відігратися на 77 хвилині. Калітвінцев прострілив з лівого флангу у штрафний. На передачу Владислава ніхто не відгукнувся, окрім Якубу.

Захисник "Ворскли", вибиваючи м'яч, влучив у Філліпова. М'яч ледь не залетів за комірець Різнику. Воротар "Ворскли" врятував команду від курйозного голу.

Чернігівці збільшили темп, завдяки чому біля воріт "Ворскли" побільшало гострих моментів. На 83 хвилині Конопля обігрався з партнером та увійшов у штрафний. Удар Юхима героїчно заблокував Баєнко.

Наприкінці гри наставник "Десни" Олександр Рябоконь пішов ва-банк, випустивши другого форварда. Однак Пилип Будківський не допоміг своїй команді відігратися.

Таким чином, "Ворскла" здобула перемогу та вийшла в 1/2 фіналу. Також у півфіналі зіграють першоліговий "Минай" та "Маріуполь" з "Динамо".

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