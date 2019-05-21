"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео

Полтавська "Ворскла" зуміла вистраждати перемогу в 30-у турі чемпіонату України. Полтавський клуб у Чернігові мінімально переміг "Десну", хоча саме чернігівці домінували увесь поєдинок.

Десна – Ворскла 0:1

Голи: Петровіч, 31

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Для "Десни" та "Ворскли" поєдинок не мав практично жодного турнірного значення. Обидва клуби у турнірній таблиці далеко від зони вильоту, відтак не переживають за результат. Поєдинок 30-го туру більш агресивно розпочали господарі, які в останніх 5-и матчах святкували тільки одну перемогу. Втім, "сіверянам" не вдалося створити серйозну загрозу біля воріт Ткаченка.

Перший небезпечний момент виник у гостей на 22 хвилині. Після подачі з правого флангу Пердути м'яч в один дотик прийняв Коломоєць і завдав удар з розвороту. Литовка перевів м'яч в падінні в бік від воріт. "Десна" відповіла ударом зі штрафного у виконанні Артема Фаворова, але значно вище воріт.

На 31 хвилині "Ворсклі" вдалося розмочити нулі на табло. Петровіч замкнув навіс Сапая у штрафний і відкрив рахунок у поєдинку. "Десна" відповіла черговим гострим моментом після стандарту з флангу. Момент закінчився ударом головою Сергійчука, але м'яч пройшов в сантиметрах від хрестовини. Під завісу тайму могла подвоїти перевагу й "Ворскла". Полтавці небезпечно виконали штрафний, але Литовка був на висоті.

Десна – Ворскла – відео кращих моментів першого тайму

Відразу по перерві обидві команди створили декілька гострих моментів. Спершу хороший удар вийшов у Безбородька. Гравець недалеко від штрафного отримав м'яч і пробив по воротах з розвороту, але трішки неточно. Згодом дуже хороший і потужний удар вийшов у Саківа, але м'яч зрізався з ноги й полетів по траєкторії лівіше від воріт.

Далі небезпечний момент був у "Десни". Волков отримав пас від партнера і бив у ближній до воротаря кут, але Ткаченко перевів м'яч на кутовий. На 52 хвилині Картушов замикав подачу з кутового й "зарядив" прямо в поперечину. На 65 хвилині біля воріт Ткаченка знову було небезпечно. "Десна" подала черговий штрафний і м'яч, вдарившись об газон, полетів у дев'ятку. Воротар ледве відбив м'яч. На 71 хвилині подачу Волкова замикав Артем Фаворов, але воротар витягнув м'яч з-під поперечини.

На 76-й хвилині "Денса" змарнувала стовідсотковий шанс зрівняти рахунок. Філліппов, який вийшов на заміну, замикав навіс у штрафний, але дивом не зумів влучити у ворота. Через чотири хвилини чернігівці знову мали зрівнювати рахунок. Господарі під час однієї атаки завдали декілька ударів, однак полтавцям вдалося відоборонятися. На 83 хвилині Ткаченко знову був змушений демонструвати свою реакцію, витягнувши м'яч з нижнього кута після дальнього удару Богданова. За хвилину воротар "Ворскли" парирував м'яч, який летів під поперечину.

Врешті-решт, гостям вдалося відстояти мінімальну перевагу. Завдяки цій перемозі "Ворскла" стовідсотково залишиться у чемпіонаті України на наступний сезон. "Десна", зважаючи на поразку "Карпат", також збереже прописку в елітному дивізіоні.