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Десна – Ворскла: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубка України

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Десна – Ворскла: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубка України / facebook.com/desnafc

У четвер, 12 березня, "Десна" та "Ворскла" зустрінуться у чвертьфіналі Кубка України з футболу. Гра відбудеться без глядачів через карантин в Україні. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.

Початок матчу у Чернігові о 19:00. Переглянути матч можна на телеканалі УНІАН та на ютуб-каналі Football Hub.

Пряму трансляцію матчу "Десна" – "Ворскла" можна дивитися не покидаючи сайт Спорт24.

До теми Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу

Десна – Ворскла: онлайн-трансляція

11 березня вже визначилися три учасники півфіналу Кубка України – "Минай", "Маріуполь" та "Динамо".

Четвертий учасник, який продовжить боротьбу за Кубок України визначиться у грі між "Десною" та "Ворсклою".

Команди встигли провести між собою 8 офіційних матчів. Тричі перемагала "Ворскла" і двічі "Десна". Ще три гри завершилися нічиєю.

Огляд матчу "Десна" – "Ворскла" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Десна Кубок України ФК Ворскла
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