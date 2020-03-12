Десна – Ворскла: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубка України
У четвер, 12 березня, "Десна" та "Ворскла" зустрінуться у чвертьфіналі Кубка України з футболу. Гра відбудеться без глядачів через карантин в Україні. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.
Початок матчу у Чернігові о 19:00. Переглянути матч можна на телеканалі УНІАН та на ютуб-каналі Football Hub.
Пряму трансляцію матчу "Десна" – "Ворскла" можна дивитися не покидаючи сайт Спорт24.
До теми Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Десна – Ворскла: онлайн-трансляція
11 березня вже визначилися три учасники півфіналу Кубка України – "Минай", "Маріуполь" та "Динамо".
Четвертий учасник, який продовжить боротьбу за Кубок України визначиться у грі між "Десною" та "Ворсклою".
Команди встигли провести між собою 8 офіційних матчів. Тричі перемагала "Ворскла" і двічі "Десна". Ще три гри завершилися нічиєю.
Огляд матчу "Десна" – "Ворскла" читайте на сайті Спорт24.
Вибір редакції
-
Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус – ЗМІсьогодні , 15:31
-
Карантин в Україні: всі футбольні матчі до 3 квітня пройдуть без глядачів – рішення УАФсьогодні , 14:21
-
Офіційна дата бою Усика, УПЛ пройде без глядачів та інші новини спорту 11 березнясьогодні , 07:55