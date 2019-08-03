"Десна" легко перемогла "Ворсклу" в Чернігові: відео

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Десна – Ворскла: огляд матчу 3 серпня 2019 УПЛ 2019
Десна – Ворскла: результат матчу та відео голів

У другому турі чемпіонату України "Десна" в Чернігові перемогла полтавську "Ворсклу". Чернігівці забили по одному голу в кожному з таймів.

Десна – Ворскла 2:0
Голи: Калітвінцев, 19, Філіппов, 79

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"Десна" та "Ворскла" програли в першому турі чемпіонату України. Чернігівці вдома впустили перемогу в матчі зі "Львовом", а полтавці в рідних стінах поступилися "Зорі". У другому турі обидва колективи намагалися виправити помилки.

У першому таймі команди продемонстрували рівний футбол. Клуби завдали по воротах одне одного по два удари, однак тільки один постріл "Десни" був у ствір воріт.

Саме єдиний удар у ствір і виявився голом. На 19 хвилині Владислав Калітвінцев відкрив рахунок. Він прорвався лівим флангом і в стилі Ярмоленка змістився до центру та пробив у дальній кут воріт Ткаченка.

Відео голу Калітвінцева

"Ворскла" багато контролювала м'яч та намагалася розхитати оборону господарів. Надзвичайно помітним в атаці був Артур. На 43 хвилині полтавці мали чудову нагоду зрівняти рахунок. Мартиненко ефектним ударом замикав подачу Артура, але влучив у поперечину.

По перерві "сіверяни" могли закріпити свою перевагу. Філіппов в один дотик перекидав Ткаченка, але голкіпер "Ворскли" в прекрасному стрибку врятував партнерів. Свій момент зрівняти рахунок у середині другого тайму мала й "Ворскла". Петровіч головою замкнув навіс, однак Паст продемонстрував дива реакції.

Якщо свої нагоди марнувала "Ворскла", то цього точно не скажеш про "Десну". На 79 хвилині "сіверяни" скористалися помилками оборонців й закріпили успіх. Гол на свій рахунок записав Філіппов.

Відео голу Філіппова

Полтавці відігратися не встигли. Таким чином, "Десна" перемогла "Ворсклу" з рахунком 2:0 та здобула першу звитягу в новому сезоні. Полтавці програли другу поспіль гру.

У наступному турі чемпіонату України "Ворскла" вдома прийме "Львів". У свою чергу "Десна" відправиться у гості до новачка УПЛ "Дніпра-1".

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Ворскла ФК Десна
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